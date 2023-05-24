Українські клуби підтримали ідею створення УПЛ-ТБ

Джерело - УПЛ.
Головною темою зібрання представників клубів УПЛ було трансляцій матчів ліги у наступних сезонів.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Клуби та перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов обговорили потенційні формати реалізації медіаправ та вектори розвитку самостійного продукту УПЛ, а саме створення незалежної ОТТ-платформи.
Представники команд підтримали цю ідею. Одностайним рішенням було ухвалено доручити Дирекції УПЛ на чолі з новим повноправним головою Євгеном Диким розробити проєкт УПЛ-ТБ, власниками якого стануть самі клуби.
Невдовзі запланована повторна зустріч в онлайн-форматі, на якій буде представлено більш конкретний план дій та варіанти його реалізації.
Раніше Дикий став повноправним головою УПЛ.
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