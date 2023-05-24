Жирона Циганкова зіграла внічию з Сельтою: результати матчів 36 туру Ла-Ліги

Українець відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У 36 турі іспанської Ла-Ліги Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою, Реал Сосьєдад здолав Альмерію, Барселона програла Вальядоліду.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

36 тур, 23 травня

Сельта - Жирона 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Перес, 1:1 - 59 Стуані (пен)

Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та відіграв увесь матч. Саме Циганков заробив пенальті, яке реалізував Стуані.

Реал Сосьєдад - Альмерія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 45+4 Кубо

Вальядолід - Барселона 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Крістенсен (авт), 2:0 - 22 Ларін (пен), 3:0 - 73 Плата, 3:1 - 84 Левандовський