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Власник Лідса може придбати Сампдорію

Фонд Gestio Capital зробив офіційну пропозицію
Вчора 23:55 270 0
Власник Лідса може придбати Сампдорію
Фото Getty Images
#Лідс, #Сампдорія

Джерело - sport.ua.

Італійський клуб Сампдорія, який вперше за 11 років вилетів у Серію В, найближчим часом може змінити власника.

Про це повідомляє The Athletic.

Офіційну пропозицію про купівлю Сампдорії зробив фонд Gestio Capital. Одним із його керівників є власник Лідса Андреа Радріццані.

Наразі Сампдорія має серйозні фінансові проблеми, власник клубу Массімо Ферреро заарештований за фінансові злочини.

У клубу борг із зарплати в розмірі 13,5 мільйона євро. Якщо його не буде погашено до 30 травня, клуб не зможе подати заявку на участь у Серії В наступного сезону. Радріццані готовий інвестувати в Сампдорію 55 мільйонів євро.

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