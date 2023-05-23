Власник Лідса може придбати Сампдорію

Фонд Gestio Capital зробив офіційну пропозицію

Італійський клуб Сампдорія, який вперше за 11 років вилетів у Серію В, найближчим часом може змінити власника.

Про це повідомляє The Athletic.

Офіційну пропозицію про купівлю Сампдорії зробив фонд Gestio Capital. Одним із його керівників є власник Лідса Андреа Радріццані.

Наразі Сампдорія має серйозні фінансові проблеми, власник клубу Массімо Ферреро заарештований за фінансові злочини.

У клубу борг із зарплати в розмірі 13,5 мільйона євро. Якщо його не буде погашено до 30 травня, клуб не зможе подати заявку на участь у Серії В наступного сезону. Радріццані готовий інвестувати в Сампдорію 55 мільйонів євро.