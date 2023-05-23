Евертон продовжив контракт із Дукуре

Джерело - Чемпіон.
Евертон активував опцію продовження у контракті Абдулае Дукуре.
Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Нова угода розрахована до літа 2024 року.
Нагадаємо, що Дукуре перейшов до Евертона з Вотфорда за 22 мільйони євро у вересні 2020 року.
У поточному сезоні 30-річний футболіст провів 24 матчі у Прем'єр-лізі: на його рахунку чотири голи та дві результативні передачі.
Understand Everton have triggered the option clause to extend Abdoulaye Doucouré’s contract. 🚨🔵 #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2023
Deal will be valid for one more year now. pic.twitter.com/1PJKUygtMl
Раніше повідомлялося, що Миколенко може відновитися до матчу з Борнмутом в АПЛ.