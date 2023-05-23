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Евертон продовжив контракт із Дукуре

Клуб скористався відповідною опцією угоди
Сьогодні 20:40 198 0
Евертон продовжив контракт із Дукуре
Фото Getty Images
#Евертон

Джерело - Чемпіон.

Евертон активував опцію продовження у контракті Абдулае Дукуре.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Нова угода розрахована до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Дукуре перейшов до Евертона з Вотфорда за 22 мільйони євро у вересні 2020 року.

У поточному сезоні 30-річний футболіст провів 24 матчі у Прем'єр-лізі: на його рахунку чотири голи та дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Миколенко може відновитися до матчу з Борнмутом в АПЛ.

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