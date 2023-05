Евертон продовжив контракт із Дукуре

Евертон активував опцію продовження у контракті Абдулае Дукуре.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Нова угода розрахована до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Дукуре перейшов до Евертона з Вотфорда за 22 мільйони євро у вересні 2020 року.

У поточному сезоні 30-річний футболіст провів 24 матчі у Прем'єр-лізі: на його рахунку чотири голи та дві результативні передачі.

