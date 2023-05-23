Став відомий головний арбітр фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Фінальний матч за трофей у Лізі конференцій обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Карлосом Дель Серро Гранде.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
У фіналі Ліги конференцій 7 червня Фіорентина (Італія) зіграє з командою Вест Гем (Англія).
Для 47-річного іспанця цей фінал стане першим у кар'єрі. Цього сезону арбітр був головним у п’яти матчах Ліги чемпіонів та на одному матчі Ліги конференцій.
Нагадаємо, що польський арбітр Шимону Марчиняк судитиме у фіналі Ліги чемпіонів.