Став відомий головний арбітр фіналу Ліги конференцій

7 червня Фіорентина зіграє з командою Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч за трофей у Лізі конференцій обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Карлосом Дель Серро Гранде.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У фіналі Ліги конференцій 7 червня Фіорентина (Італія) зіграє з командою Вест Гем (Англія).

Для 47-річного іспанця цей фінал стане першим у кар'єрі. Цього сезону арбітр був головним у п’яти матчах Ліги чемпіонів та на одному матчі Ліги конференцій.

Нагадаємо, що польський арбітр Шимону Марчиняк судитиме у фіналі Ліги чемпіонів.