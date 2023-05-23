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Став відомий головний арбітр фіналу Ліги конференцій

7 червня Фіорентина зіграє з командою Вест Гем
Сьогодні 20:09 182 0
Став відомий головний арбітр фіналу Ліги конференцій
#Вест Гем, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч за трофей у Лізі конференцій обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Карлосом Дель Серро Гранде. 

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У фіналі Ліги конференцій 7 червня Фіорентина (Італія) зіграє з командою Вест Гем (Англія).

Для 47-річного іспанця цей фінал стане першим у кар'єрі. Цього сезону арбітр був головним у п’яти матчах Ліги чемпіонів та на одному матчі Ліги конференцій.

Нагадаємо, що польський арбітр Шимону Марчиняк судитиме у фіналі Ліги чемпіонів.

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