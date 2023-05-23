Польський арбітр судитиме у фіналі Ліги чемпіонів

Вирішальний матч Ліги чемпіонів судитиме рефері фіналу ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Фінал чоловічої Ліги чемпіонів у 2023 році УЄФА довірив польському рефері Шимону Марчиняку.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Для 42-річного поляка матч між Манчестер Сіті та Інтером стане другим вирішальним поєдинком єврокубка у кар'єрі після того, як у 2018 році він був четвертим суддею у фіналі Ліги чемпіонів 2018 року.

Вирішальний матч Ліги чемпіонів-2023 Марчиняк проведе у статусі арбітра останнього наразі фіналу чемпіонату світу. У грудні 2022 року поляк очолював бригаду арбітрів головного поєдинку турніру у Катарі, який виграла збірна Аргентини.