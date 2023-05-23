Телеканал Суспільне транслюватиме матчі збірної України у відборі Євро-2024 та ігри молодіжної національної команди у фінальній частині Євро-2023 U-21.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Матчі головної збірної проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня) пройдуть на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення.

Молодіжка натомість транслюватиметься на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення та сайті Суспільне Спорт. Турнір стартує 21 червня, Україна потрапила в одну групу з Хорватією, Румунією та Іспанією.