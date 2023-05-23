Матчі головної збірної будуть транслюватися на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення"

Суспільне транслюватиме матчі збірної України у відборі Євро-2024 та ігри молодіжної національної команди у фінальній частині Євро-2023 U-21.

Про це повідомляє Tribunba.com

Матчі головної збірної проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня) будуть транслюватися на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення".

Молодіжка натомість транслюватиметься на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення" та сайті "Суспільне Спорт". Турнір стартує 21 червня, Україна потрапила в одну групу з Хорватією, Румунією та Іспанією.

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