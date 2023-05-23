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Суспільне транслюватиме матчі збірної України у відборі Євро-2024

Матчі головної збірної будуть транслюватися на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення"
Сьогодні 15:59 217 0
Суспільне транслюватиме матчі збірної України у відборі Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Tribuna.com.

Суспільне транслюватиме матчі збірної України у відборі Євро-2024 та ігри молодіжної національної команди у фінальній частині Євро-2023 U-21.

Про це повідомляє Tribunba.com

Матчі головної збірної проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня) будуть транслюватися на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення".

Молодіжка натомість транслюватиметься на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення" та сайті "Суспільне Спорт". Турнір стартує 21 червня, Україна потрапила в одну групу з Хорватією, Румунією та Іспанією.

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