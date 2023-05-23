На засіданні клубів УПЛ представили 2 варіанти реалізації трансляції чемпіонату

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 травня, у Будинку футболу відбувається засідання представників клубів УПЛ.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Однією з тем для обговорення є трансляція чемпіонату у наступних сезонах.
Перший варіант - заснування власної ОТТ-платформи УПЛ-ТБ, власниками якої стануть самі клуби. У 6 пунктах розписані деталі, у тому числі щодо роботи з постачальниками, мета та цілі проєкту, кастомізація платформи та проведення тендеру на виробництво.
Другий – продаж медіаправ українським та/або іноземним компаніям. У 5 пунктах описано деталі створення пакетів прав, проведення тендеру та укладання відповідних контрактів.
Зазначається, що автором ідеї УПЛ-ТБ є директор департаменту зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов.
Клуби наразі дотримуються концепції створення єдиного продукту, тобто першого варіанту.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!