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На засіданні клубів УПЛ представили 2 варіанти реалізації трансляції чемпіонату

Клуби наразі дотримуються концепції створення єдиного продукту
Сьогодні 14:48 351 1
На засіданні клубів УПЛ представили 2 варіанти реалізації трансляції чемпіонату
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, у Будинку футболу відбувається засідання представників клубів УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Однією з тем для обговорення є трансляція чемпіонату у наступних сезонах.

Перший варіант - заснування власної ОТТ-платформи УПЛ-ТБ, власниками якої стануть самі клуби. У 6 пунктах розписані деталі, у тому числі щодо роботи з постачальниками, мета та цілі проєкту, кастомізація платформи та проведення тендеру на виробництво.

Другий – продаж медіаправ українським та/або іноземним компаніям. У 5 пунктах описано деталі створення пакетів прав, проведення тендеру та укладання відповідних контрактів.

Зазначається, що автором ідеї УПЛ-ТБ є директор департаменту зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов.

Клуби наразі дотримуються концепції створення єдиного продукту, тобто першого варіанту.

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