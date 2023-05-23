Саудити хочуть придбати Мане або Азара

Джерело - Foot Mercato.

Саудівський Аль-Хілал націлився на вінгерів Реала Едена Азара та Баварії Садіо Мане.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Cаудити зацікавилися Мане, оскільки його перший сезон у Баварії не вдався. Сам сенегалець хоче залишитися в Мюнхені.

Щодо Азара, який зіграв лише 6 матчів у Ла-Лізі за Реал цього сезону, то він планує залишатися в Мадриді до кінця свого контракту, який спливає у червні 2024.

Нагадаємо, Льоріс веде переговори з саудівським Аль-Хілалем.

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