До цього українець грав на уколах

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед знову тренується за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

25-річний футболіст пропускав попередній матч проти Інгульця (2:0), а головний тренер Ігор Йовичевич заявив, що до цього українець грав на уколах.

Після попереднього пошкодження Швед встиг провести 5 зустрічей.

Також окремо від загальної групи досі займають Дмитро Різник та Іван Петряк.

Нагадаємо, Шахтар не розглядає зміну головного тренера.

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