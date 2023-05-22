Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед знову тренується за індивідуальною програмою.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
25-річний футболіст пропускав попередній матч проти Інгульця (2:0), а головний тренер Ігор Йовичевич заявив, що до цього українець грав на уколах.
Після попереднього пошкодження Швед встиг провести 5 зустрічей.
Також окремо від загальної групи досі займають Дмитро Різник та Іван Петряк.
Нагадаємо, Шахтар не розглядає зміну головного тренера.
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