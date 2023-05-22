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Швед тренується за індивідуальною програмою

До цього українець грав на уколах
Сьогодні 22:55 143 0
Швед тренується за індивідуальною програмою
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Мар'ян Швед

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед знову тренується за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

25-річний футболіст пропускав попередній матч проти Інгульця (2:0), а головний тренер Ігор Йовичевич заявив, що до цього українець грав на уколах.

Після попереднього пошкодження Швед встиг провести 5 зустрічей.

Також окремо від загальної групи досі займають Дмитро Різник та Іван Петряк.

Нагадаємо, Шахтар не розглядає зміну головного тренера.

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