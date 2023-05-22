Манчестер Сіті може втрутитися у боротьбу за Мак Аллістера

На гравця перетендує Ліверпуль та Манчестер Юнайтед

Джерело - Mirror.

Манчестер Сіті готується перехопити півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера в Ліверпуля.

Про це повідомляє Mirror.

"Містяни" найближчим часом можуть втрутитися в боротьбу за 24-річного аргентинця та зробити пропозицію.

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Головний тренер Жузеп Гвардіола вважає хавбека ідеальною заміною для Ілкая Гюндогана та Бернарду Сілви, які можуть покинути команду влітку.

Також Гвардіола стежить за 19-річним нападником "чайок" Хуліо Енсісо.

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