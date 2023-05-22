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Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу

Сьогодні 16:22 Юрко Юрченко 459 0
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу

Букмекерські коефіцієнти, прогнози та рекомендації від фахівців веб-ресурсу obratibukmekera.com.ua стосовно фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2022-2023 Манчестер Сіті проти Інтера.

Фіналісти найпрестижнішого футбольного турніру визначені. Здивувавши багатьох, Інтер, попри нестабільну гру, зумів добратися до фіналу. Тепер "нерадзуррі" готові боротися за престижний трофей. Давайте розглянемо, хто стане переможцем фіналу та на які результати варто зробити ставки.

Фінальний матч відбудеться 10 червня на стадіоні "Ататюрка" в Стамбулі (Туреччина). 

Початок цього мегаматчу запланований на 22:00. 

Манчестер Сіті проти Інтера: коефіцієнти букмекерів

Букмекерські контори обґрунтовано визначають фаворита цього поєдинку, ставлячи на перше місце британський клуб. Коефіцієнти провідних букмекерських контор України на основні результати фінального матчу Ліги Чемпіонів подаються нижче:

  • Перемога Манчестер Сіті - 1.37

  • Перемога Інтера - 7.3

Щодо голів у матчі, букмекери сподіваються на перевищення тотала. Ось актуальні котирування:

  • ТБ 2,5 - 1,74

  • ТМ 2,5 - 2,15

Коефіцієнти на обмін голів у грі приблизно однакові:

  • ОЗ (ТАК) - 1,95

  • ОЗ (НІ) - 1,90

Усі коефіцієнти регулярно оновлюються.

Прогноз на фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті - Інтер

Манчестер Сіті уже вдруге за 3 роки досяг фіналу ЛЧ. Попри те, що перша спроба Гвардіоли завоювати трофей закінчилася поразкою від Челсі, цього разу команда з міста на берегах Ірвелл виглядає сильнішою, досвідченішою, а бажання гравців виграти трофей виходить за межі. З наявністю Ерлінга Голланда Ман Сіті в сезоні 2022-2023 виглядає просто феноменально. Норвезький нападник забиває голи в неймовірних кількостях і може показати себе у вирішальному матчі Ліги Чемпіонів. Ман Сіті пройшов шлях через Лейпциг, Баварію і непростий Реал Мадрид у попередніх раундах. Тепер час вийти на поле, продемонструвати впевнену гру і виграти цей з нетерпінням очікуваний трофей.

Здавалося б, Інтеру дещо пощастило потрапити до фіналу. Відносно слабі суперники у плей-оф допомогли команді Сімоне Індзагі пройти далі: Порту, Бенфіка і Мілан. "Нерадзуррі" не втратили жодного з шести матчів, однак їхній загальний виступ у сезоні 22/23 викликав багато запитань через нестабільність в чемпіонаті, де вони програли понад 10 матчів.

Тому, при виборі між МС і Інтером, очевидно, що Манчестер Сіті є сильнішим і ставка повинна бути на їх перемогу в основний час.

Манчестер Сіті проти Інтера: ставка на матч 10 червня 2023 року

Фінальне зіткнення двох результативних команд Ліги Чемпіонів обов'язково принесе голи. Команда Індзагі виглядає непотужною проти впевненої гри Манчестер Сіті, як і більшість інших клубів. Згадайте матчі Інтера проти Баварії у груповому етапі. Німецький клуб контролював обидва матчі та здобув заслужені перемоги з рахунком 2:0.

Манчестер Сіті, як і Баварія, також контролює м'яч, і ця тактика Гвардіоли буде використана проти Інтера у фіналі. А як "нерадзуррі" відповість на це - це велике питання? Можливо, вони будуть шукати шанси для контратак. Чалханоглу, Барелла, Мхітарян, Мартінес і Джеко вміють організувати гол в мить, зробивши захист противника безпорадним.

Фінал Ліги Чемпіонів 2023 обіцяє бути резулативним, і не виключено, що ми побачимо голи від обох команд.

Рекомендація від експертів сайту obratibukmekera: ставка на ТБ 2,5 з коефіцієнтом 1,74.

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