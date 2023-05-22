Арсенал визначився з головними трансферними цілями на літо

Арсенал має намір укріпити середню лінію під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє The Athletic.

Головна ціль лондонців - Деклан Райс з Вест Гема. Також вони хочуть додати креативності цій лінії, підписавши хавбека Челсі Мейсона Маунта, на якого претендують Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Ймовірно, Граніт Джака залишить Арсенал влітку, тому лондонці хотіли б підписати ще одного півзахисника.

Зараз вони мають конкретний інтерес до Ілкая Гюндогана з Манчестер Сіті, який влітку може стати вільним агентом.

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