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Арсенал визначився з головними трансферними цілями на літо

Сьогодні 18:54 95 0
Арсенал визначився з головними трансферними цілями на літо
Фото: AFP

Арсенал має намір укріпити середню лінію під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє The Athletic.

Головна ціль лондонців - Деклан Райс з Вест Гема. Також вони хочуть додати креативності цій лінії, підписавши хавбека Челсі Мейсона Маунта, на якого претендують Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Ймовірно, Граніт Джака залишить Арсенал влітку, тому лондонці хотіли б підписати ще одного півзахисника.

Зараз вони мають конкретний інтерес до Ілкая Гюндогана з Манчестер Сіті, який влітку може стати вільним агентом.

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