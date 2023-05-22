Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 7-го туру чемпіонської групи української Першої ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 22 травня
Кремінь - Нива Тернопіль 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Дорошенко, 1:1 - 26 Азізов, 2:1 - 56 Матвєєв, 2:2 - 77 Хруставка
ЛНЗ Черкаси - Карпати Львів 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Галенко, 2:0 - 61 Савін, 2:1 - 68 Рябов, 3:1 - 76 Бойко, 4:1 - 90+3 Долінський
МФК Металург - Епіцентр 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 77 Басов
Оболонь - Полісся 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Кушніренко, 1:1 - 53 Прокопенко
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