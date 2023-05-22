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З Ювентуса можуть зняти 11 очок

Ювентус може втратити місце у Лізі чемпіонів
Сьогодні 14:55 337 0
З Ювентуса можуть зняти 11 очок
Фото - gettyimages
#Ювентус

Джерело - tribuna.com.

З Ювентуса можуть зняти очки по справі щодо фіктивного приросту капіталу.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За даними джерела, Федеральний прокурор Джузеппе Чіне вимагає оштрафувати клуб на 11 очок у Серії А та відсторонити на 8 місяців колишніх керівників клубу. Слухання з цього приводу сьогодні проходить у Федеральному апеляційному суді.

Наразі Ювентус займає друге місце в Серії А. Команда набрала 69 очок у 39 матчах. 

Раніше Ювентус вилетів з Ліги Європи.

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