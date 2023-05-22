Львів не гратиме в останньому турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львів припинить своє існування та не зможе дограти решту матчів в УПЛ.

Про це повідомляє Футбол ТІМЕ.

Президент клубу Богдан Копитко з 1 червня припиняє спонсорувати команду. До цього часу гравців попросили забрати з бази всі свої речі.

Олексій Боровиков, який прийшов в команду на початку 2023-го року на посаду почесного президента клубу, і був покликаний врятувати від вильоту, вже залишив клуб і повернувся в США, громадянином яких він і є.

Львову залишилось провести ще два матчі: з Чорноморцем та Інгульцем. А на останню гру сезону з Колосом, яка відбудеться 3 червня, команда вже не поїде.

Нагадаємо, Львів посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку і втратив всі шанси залишитись в еліті.

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