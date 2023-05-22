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Збірна України зіграє з Італією на Сан-Сіро

Матч відбудеться 12 вересня
Сьогодні 12:09 353 0
Збірна України зіграє з Італією на Сан-Сіро
ФОТО: УАФ

Джерело - УАФ.

Матч 6-го туру відбірного турніру Євро-2024 між збірними Італії та України відбудеться на міланському стадіоні Сан-Сіро.

Про це повідомляє УАФ.

Гра відбудеться 12 вересня. Початок о 21.45.

Нагадаємо, що найближчі матчі відбірного циклу наша національна команда проведе в червні: 16-го числа синьо-жовті у Скоп’є зійдуться зі збірною Північної Македонії, а 19-го у словацькій Трнаві приймуть Мальту.

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