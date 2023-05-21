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Атлетіко розгромив Осасуну: результати 35 туру Ла-Ліги

Результати 35 туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:09 500 0
Атлетіко розгромив Осасуну: результати 35 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру іспанської Ла-Ліги Райо Вальєкано вдома поступився Еспаньйолу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

35 тур, 21 травня

Райо Вальєкано - Еспаньйол 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Дардер, 1:1 - 42 Де Томас (пен), 1:2 - 59 Меламед

 Атлетіко - Осасуна 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Карраско, 2:0 - 62 Ньїгес, 3:0 - 82 Корреа

Сьогодні, 21 травня, відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:

19:30. Валенсія - Реал

22:00. Севілья - Бетіс

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