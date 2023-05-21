Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 07:45 7414 11
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:17 54908
Севілья зіграла внічию з Бетісом, Реал поступився Валенсії: результати 35 туру Ла-Ліги
Вчора 23:54 1048
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023
Вчора 23:29 402
Збірна США знищила Францію, Чехія програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:04 766
Челсі з Мудриком поступився Манчестер Сіті: результати 37 туру АПЛ
Вчора 19:56 1107
Рух дотиснув Львів у 27 турі УПЛ
Вчора 18:54 445
Металіст 1925 переграв Металіст у 27 турі УПЛ
Вчора 16:54 357
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті
Вчора 16:05 1554
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
Вчора 14:00 1631 2
Прямі трансляції

ПСЖ переміг Осер, Ланс розібрався з Лор’яном: результати матчів 36 туру Ліги 1

Результати матчів 36 туру Ліги 1
Вчора 23:43 814 0
ПСЖ переміг Осер, Ланс розібрався з Лор’яном: результати матчів 36 туру Ліги 1
#ПСЖ, #Ренн, #Осер, #Аяччо

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 36 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
36 тур, 21 травня

Аяччо - Ренн 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 14 Сантамарія, 0:2 - 31 Гуірі, 0:3 - 37 Доку, 0:4 - 40 Гуірі, 0:5 - 71 Гуірі

Брест - Клермон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 43 Нето, 1:1 - 45 Онора, 2:1 - 48 Муньє

Ніцца - Тулуза 0:0

Реймс - Анже 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Іто, 1:1 - 46 Шабанович, 2:1 - 54 Балогун, 2:2 - 60 Абделлі

Труа - Страсбур 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Діарра, 1:1 - 73 Роні Лопеш

Лор’ян - Ланс 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Февр, 1:1 - 20 Сотока, 1:2 - 25 Томассон, 1:3 - 87 Фофана

Осер - ПСЖ 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Мбаппе, 0:2  - 8 Мбаппе, 1:2 - 51 Сінайоко

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15467
Ломаченко - Хейні: Як це було Ломаченко - Хейні: Як це було 26832 4
Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні 40152 8
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 18402
Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт 9002
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 54908
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32915 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76443 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25658
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110422
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35868
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113921