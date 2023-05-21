Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:45 7073 11
Челсі з Мудриком поступився Манчестер Сіті: результати 37 туру АПЛ
Сьогодні 19:56 588
Рух дотиснув Львів у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 320
Збірна Німеччини розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 18:45 349
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:36 53788
Металіст 1925 переграв Металіст у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 271
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті
Сьогодні 16:05 781
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
Сьогодні 14:00 1403 2
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року
Сьогодні 13:06 985
Онопрієнко вперше виграла чемпіонат Європи в індивідуальних змаганнях
Сьогодні 12:48 348
Прямі трансляції

Ланс розібрався з Лор’яном, Ренн розгромив Аяччо: результати матчів 36 туру Ліги 1

Результати матчів 36 туру Ліги 1
Сьогодні 20:09 487 0
Ланс розібрався з Лор’яном, Ренн розгромив Аяччо: результати матчів 36 туру Ліги 1
#ПСЖ, #Ренн, #Осер, #Аяччо

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 36 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
36 тур, 21 травня

Аяччо - Ренн 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 14 Сантамарія, 0:2 - 31 Гуірі, 0:3 - 37 Доку, 0:4 - 40 Гуірі, 0:5 - 71 Гуірі

Брест - Клермон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 43 Нето, 1:1 - 45 Онора, 2:1 - 48 Муньє

Ніцца - Тулуза 0:0

Реймс - Анже 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Іто, 1:1 - 46 Шабанович, 2:1 - 54 Балогун, 2:2 - 60 Абделлі

Труа - Страсбур 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Діарра, 1:1 - 73 Роні Лопеш

Лор’ян - Ланс 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Февр, 1:1 - 20 Сотока, 1:2 - 25 Томассон, 1:3 - 87 Фофана

Сьогодні, 21 травня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. Осер - ПСЖ 

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 18190
Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт 8782
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 53788
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15384
Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні 30936 8
Ломаченко - Хейні: Як це було Ломаченко - Хейні: Як це було 26401 4
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20470 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208021
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35867
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21360
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26347
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26284 3