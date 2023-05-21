Ланс розібрався з Лор’яном, Ренн розгромив Аяччо: результати матчів 36 туру Ліги 1

Результати матчів 36 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 36 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

36 тур, 21 травня

Аяччо - Ренн 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 14 Сантамарія, 0:2 - 31 Гуірі, 0:3 - 37 Доку, 0:4 - 40 Гуірі, 0:5 - 71 Гуірі

Брест - Клермон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 43 Нето, 1:1 - 45 Онора, 2:1 - 48 Муньє

Ніцца - Тулуза 0:0

Реймс - Анже 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Іто, 1:1 - 46 Шабанович, 2:1 - 54 Балогун, 2:2 - 60 Абделлі

Труа - Страсбур 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Діарра, 1:1 - 73 Роні Лопеш

Лор’ян - Ланс 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Февр, 1:1 - 20 Сотока, 1:2 - 25 Томассон, 1:3 - 87 Фофана

Сьогодні, 21 травня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. Осер - ПСЖ