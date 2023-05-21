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Ван Леувен влітку може очолити Шахтар

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Ван Леувен влітку може очолити Шахтар
#Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен влітку може очолити донецький Шахтар.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ймовірність призначення 53-річного нідерландця коучем донецької команди оцінюється дуже високо.

Відзначається, що робота Ігоря Йовичевича не вразила президента клубу Ріната Ахметова. Власнику Шахтаря не подобається стиль гри команди при Йовичевичі та запас міцності команди. Натомість йому подобається робота ван Леувена в Зорі.

Стверджується, що Ахметов вже майже прийняв відповідне рішення.

Ван Леувен у 2006-2013 роках працював главою молодіжного департаменту Шахтаря.

Натомість новим головним тренером Зорі може стати Валерій Кривенцов, який раніше працював у Металісті 1925. Варіант цілком реальний, оскільки 49-річний українець спілкується та працює з компанією ProStar, яка має вплив на луганський клуб. Його кандидатуру схвалює директор команди Ігор Гузь.

Відзначимо, що 24 травня Зоря зіграє з Шахтарем у матчі 28-го туру УПЛ.

Нагадаємо Шахтар вирвав перемогу у Вереса у 27 турі УПЛ.

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