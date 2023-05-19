Головне
Калініна перемогла росіянку Кудермєтову на шляху до фіналу в Римі
Сьогодні 19:32 247 1
Monte програли GamerLegion вилетіли з BLAST Paris Major 2023
Сьогодні 19:53 31
Збірна Фінляндії розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:09 271
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:59 40982
Шахтар вирвав перемогу у Вереса у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 249
Історія дня. У 13 років він боровся з жінками, а зараз став чемпіоном Європи
Сьогодні 18:22 254
Ф'юрі - Усику: Ось тобі моя пропозиція – бій на Вемблі влітку, ти і я
Сьогодні 17:57 364
Ворскла мінімально здолала Кривбас у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 215
Дніпро-1 вирвав перемогу у Колоса в 27 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 621
Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:45 58080 5
Прямі трансляції

Шахтар вирвав перемогу у Вереса у 27 турі УПЛ

"Гірники" здобули мінімальну перемогу
Сьогодні 18:54 249 0
Шахтар вирвав перемогу у Вереса у 27 турі УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув перемогу над Вересом у межах 27-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "гірників".

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 19 травня

Шахтар - Верес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Зубков, 1:1 - 74 Шарай, 2:1 - 83 Матвієнко

Нереалізований пенальті: Сікан 47

Склади команд:

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракіцький (Міхайліченко 87), Бондар, Гочолеішвілі – Степаненко, Топалов (Криськів 65), Судаков (Тотовицький 87), Назарина, Зубков, Сікан (Келсі 75)

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Джурасек, Тейлор, Очеретько, Борячук, Корнієнко

Верес: Когут, Гагун (В.Шарай 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан, Г. Пасіч (Дахновський 84), Кучеров, Кльоц (Лебеденко 68), Блізніченко, Шестаков (Гайдучик 68)

Запасні: Коркодим, Протасевич, Хондак, Шух, Тишинінов, Вадовський, Годя, Поворознюк

Попередження: Гочолейшвілі 37, Вовченко 38, Курко 46, Маткобожик 60, Михайліченко 90+3

Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу у Колоса.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 40982
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 5076
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 5889 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 36268
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 82877 3
Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 58080 5
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15402 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32832 3
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20858
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43760
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46231
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6696 2