Шахтар вирвав перемогу у Вереса у 27 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув перемогу над Вересом у межах 27-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "гірників".
Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 19 травня
Шахтар - Верес 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Зубков, 1:1 - 74 Шарай, 2:1 - 83 Матвієнко
Нереалізований пенальті: Сікан 47
Склади команд:
Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракіцький (Міхайліченко 87), Бондар, Гочолеішвілі – Степаненко, Топалов (Криськів 65), Судаков (Тотовицький 87), Назарина, Зубков, Сікан (Келсі 75)
Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Джурасек, Тейлор, Очеретько, Борячук, Корнієнко
Верес: Когут, Гагун (В.Шарай 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан, Г. Пасіч (Дахновський 84), Кучеров, Кльоц (Лебеденко 68), Блізніченко, Шестаков (Гайдучик 68)
Запасні: Коркодим, Протасевич, Хондак, Шух, Тишинінов, Вадовський, Годя, Поворознюк
Попередження: Гочолейшвілі 37, Вовченко 38, Курко 46, Маткобожик 60, Михайліченко 90+3
Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу у Колоса.
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