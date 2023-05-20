Мілан розгромив Сампдорію, Аталанта розібралась з Вероною: результати 36 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 36-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
36 тур, 20 травня
Кремонезе - Болонья 1:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 14 Арнаутович, 0:2 - 27 Фергюсон, 0:3 - 45+1 Пош, 0:4 - 63 Орсоліні, 0:5 - 80 Сансоне, 1:5 - 90+1 Чофані
Аталанта - Верона 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Лазович, 1:1 - 22 Дзаппакоста, 2:1 - 54 Пашалич, 3:1 - 62 Гейлунд
Мілан - Сампдорія 5:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 9 Леау, 1:1 - 20 Квальярелла, 2:1 - 23 Жіру, 3:1 - 29 Жіру, 4:1 - 63 Діас, 5:1 - 68 Жіру
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