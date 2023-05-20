Аталанта розібралась з Вероною: результати 36 туру Серії А

Результати 36 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 36-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

36 тур, 20 травня

Кремонезе - Болонья 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 14 Арнаутович, 0:2 - 27 Фергюсон, 0:3 - 45+1 Пош, 0:4 - 63 Орсоліні, 0:5 - 80 Сансоне, 1:5 - 90+1 Чофані

Аталанта - Верона 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Лазович, 1:1 - 22 Дзаппакоста, 2:1 - 54 Пашалич, 3:1 - 62 Гейлунд

Сьогодні, 20 травня, відбудеться ще один матч у Серії А.

21:45 Мілан - Сампдорія

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