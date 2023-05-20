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Жирона з Циганковим поступилась Вільярреалу: результати 35 туру Ла-Ліги

Результати 35 туру Ла-Ліги
Сьогодні 16:58 164 0
Жирона з Циганковим поступилась Вільярреалу: результати 35 туру Ла-Ліги
Фото - gettyimages
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У межах 35-го туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома програла Вільярреалу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
35 тур, 20 травня

Жирона - Вільярреал 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Піно, 1:1 - 24 Лопес, 1:2 - 90+4 Морено

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч.

Сьогодні, 20 травня, відбудеться ще чотири матчі у Ла-Лізі:

17:15 Атлетік - Сельта

19:30 Альмерія - Мальорка

19:30 Хетафе - Ельче

22:00 Барселона - Реал Сосьєдад

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