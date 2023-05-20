СК Полтава переграла Прикарпаття, Буковина вирвала перемогу в Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги

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#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го травня, відбулося 4 матчі в межах 7-го туру другого колу Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 20 травня
Група вибування

Буковина - Гірник-Спорт 3:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Посєвкін, 1:1 - 68 Палагнюк, 2:1 - 77 Сергійчук, 3:1 - 77 Сергійчук, 3:2 - 90 Черниш

Діназ - Чернігів 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Оринчак

Прикарпаття - СК Полтава 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 41 Костенко

ФСК Маріуполь - Скорук 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Перебора, 0:2 - 22 Коцюмака, 0:3 - 43 Шмигельський

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