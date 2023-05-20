Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру УПЛ Олександрія прийме київське Динамо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Динамо: Нещерет, Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко, Андрієвський, Шепелєв, Перріс, Буяльський, Кабаєв, Ванат
Олександрія: Шевченко, Скорко, Бабогло, Логінов, Копина, Сігеєв, Рибалка, Ковалець, Мустафаєв, Кожушко, Кулаков
Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом.
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