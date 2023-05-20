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Перріс та Дячук - в основі Динамо на матч з Олександрією

Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом
Сьогодні 14:01 152 0
Перріс та Дячук - в основі Динамо на матч з Олександрією
#Динамо Київ, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ Олександрія прийме київське Динамо.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Динамо: Нещерет, Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко, Андрієвський, Шепелєв, Перріс, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Олександрія: Шевченко, Скорко, Бабогло, Логінов, Копина, Сігеєв, Рибалка, Ковалець, Мустафаєв, Кожушко, Кулаков

Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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