Ювентусу висунуті звинувачення у махінаціях із зарплатами

Прокурор FIGC Джузеппе Чине вимагатиме відрахування очок

Джерело - Football Italia.

Італійська федерація футболу висунула Ювентусу, а також семи колишнім та нинішнім директорам клубу звинувачення у передбачуваному використанні ними махінацій із зарплатами.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У списку обвинувачених директорів виступають Андреа Аньєллі, Павел Недвед, Фабіо Паратічі, Федеріко Черубіні, Джованні Манна, Паоло Морганті та Стефано Брагін. Усі семеро будуть захищатися у суді, який відбудеться у червні.

Вони звинувачуються у порушенні спортивної справедливості через що також постраждав і клуб. Ювентусу загрожує низка покарань, у тому числі попередження, штраф, штраф із попередженням та зняття очок.

Туринці, які пішли на співпрацю зі слідством, сподівалися лише на отримання штрафу, але прокурор FIGC Джузеппе Чине вимагатиме ще й відрахування очок.

Напередодні Ювентус вилетів з Ліги Європи.

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