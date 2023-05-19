Шапаренко не увійшов до заявки Динамо на матч з Олександрією

Серед переліку є нападник Владислав Ванат, який отримав дискваліфікацію від КДК УАФ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо визначилося зі списком футболіста, які завтра матимуть змогу зіграти проти Олександрії у 27-му турі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Серед переліку є нападник Владислав Ванат, який отримав дискваліфікацію від КДК УАФ на три матчі за коментар на адресу арбітрині Катерини Монзуль.

Кияни офіційно не повідомляли про подачу апеляції, що могло б на час її розгляду дозволити Ванату взяти участь в грі.

Також у складі Динамо на матч досі відсутній півзахисник Микола Шапаренко попри те, що він вже без обмежень тренується в основній групі.

Заявка Динамо на матч з Олександрією:

Голкіпери: Бущан, Нещерет, Моргун;

Захисники: Сирота, Вівчаренко, Тимчик, Дячук, Боль, Малиш, Караваєв;

Півзахисники: Гармаш, Буяльський, Лонвейк, Андрієвський, Яцик, Царенко, Кабаєв, Сидорчук, Рамадані, Беніто, Перріс, Шепелєв, Волошин;

Форварди: Ванат, Рамірес.

Матч Олександрія - Динамо відбудеться завтра, 20 травня, початок - о 15:00.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!