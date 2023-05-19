Шапаренко не увійшов до заявки Динамо на матч з Олександрією

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Динамо визначилося зі списком футболіста, які завтра матимуть змогу зіграти проти Олександрії у 27-му турі УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Серед переліку є нападник Владислав Ванат, який отримав дискваліфікацію від КДК УАФ на три матчі за коментар на адресу арбітрині Катерини Монзуль.
Кияни офіційно не повідомляли про подачу апеляції, що могло б на час її розгляду дозволити Ванату взяти участь в грі.
Також у складі Динамо на матч досі відсутній півзахисник Микола Шапаренко попри те, що він вже без обмежень тренується в основній групі.
Заявка Динамо на матч з Олександрією:
Матч Олександрія - Динамо відбудеться завтра, 20 травня, початок - о 15:00.
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