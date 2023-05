Атлетіку Мінейру хоче продовжити оренду хавбека Шахтаря Педрінью

Атлетіку Мінейру має намір продовжити оренду півзахисника Педрінью, який належить Шахтарю.

Про це заявив спортивний директор клубу Родріго Каетано.

Diretor do Atlético disse sobre o futuro de Pedrinho, lesionado e emprestado até 30/6:



"Se a gente puder contar com o Pedrinho por mais um ano de empréstimo, é a minha posição, e a posição técnica do Atlético".