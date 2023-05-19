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﻿СК Дніпро - Колос 2:1: огляд матчу УПЛ

Дніпро-1 здобув важливу перемогу у боротьбі за чемпіонство
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﻿СК Дніпро - Колос 2:1: огляд матчу УПЛ
#Колос, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ СК Дніпро-1 зіграв внічию з Колосом.

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 19 травня

СК Дніпро - Колос 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 М’якушко, 1:1 - 57 Довбик, 2:1 - 90+4 Сарапій

Попередження: Мякушко (13), Ємець (46), Мілько (76), Ільїн (78), Матарріта (83).

Дніпро-1: 1.Рибак, 29.Назаренко (44.Матарріта,46), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк (34.Танчик, 56), 10.Пеглоу, 23.Бланко (18.Бабенко,46), 22.Рубчинський (25.Когут,69), 8.Піхальонок, 27.Хайнер (42.Пасіч, 74), 7.Довбик.

Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін,  26.Каплієнко, 99.Гомес, 24.Лучкевич,  31.Танковський, 11.Підлепенець.

Колос: 72.Фесюн, 29.Ємець, 15.Чорноморець, 44.Чоботенко, 35.Золотов, 14.Мілько (кап), 10.Оріховський, 17.Кравченко, 47.Мякушко (50.Болбат, 62), 8.Велетень (39.Ільїн, 62), 22.Безбородько (23.Попов,69)

Запасні: 25.Волинець, 33.Маханьков, 24.Зозуля, 90.Богданов, 48.Криворучко, 11.Ісаєнко,  7.Лисенко.

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