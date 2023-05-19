Перес провів зустріч з Анчелотті після поразки від Манчестер Сіті

Джерело - Marca.
Президент Реала Флорентіно Перес сьогодні вранці провів зустріч з головним тренером команди Карло Анчелотті.
Про це повідомляє Marca.
Після цього стало остаточно зрозуміло - італійський фахівець залишиться на своїй посаді.
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Перес вірить в Анчелотті та вже обговорив з ним плани на наступний сезон.
Очікується, що під його керівництвом тепер ще більше шансів отримуватимуть молоді гравці.
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