Перес провів зустріч з Анчелотті після поразки від Манчестер Сіті

Перес вірить в Анчелотті

Джерело - Marca.

Президент Реала Флорентіно Перес сьогодні вранці провів зустріч з головним тренером команди Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Marca.

Після цього стало остаточно зрозуміло - італійський фахівець залишиться на своїй посаді.

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Перес вірить в Анчелотті та вже обговорив з ним плани на наступний сезон.

Очікується, що під його керівництвом тепер ще більше шансів отримуватимуть молоді гравці.

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