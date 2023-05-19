Джонс влітку покине Манчестер Юнайтед

МЮ не став продовжувати контракт з Джонсом

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед оголосив, що Філ Джонс залишить клуб після закінчення цього сезону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Влітку завершиться контракт захисника із "червоними дияволами" і сторони вирішили не продовжувати його.

Філ Джонс приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2011 року, перейшовши з Блекберна за 19,3 мільйона євро у статусі одного з найперспективніших гравців Англії.

За дванадцять років у Манчестері 31-річний центрбек взяв участь у 229 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився шістьма голами та десятьма результативними передачами. На його рахунку 27 матчів за збірну Англії.

У складі МЮ захисник виграв АПЛ у сезоні 2012/13, двічі Суперкубок Англії, а також по одному разу Лігу Європи, кубок Англії та кубок ліги.

У поточному сезоні Філ Джонс не провів на полі жодної хвилини у футболці Манчестер Юнайтед.