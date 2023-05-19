Довбик та Піхальонок - у старті Дніпро-1 на матч з Колосом

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру УПЛ СК Дніпро-1 зіграє з ковалівським Колосом.
Стартові склади:
Дніпро-1:1.Рибак, 29.Назаренко, 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 10.Пеглоу, 23.Бланко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок, 27.Хайнер, 7.Довбик.
Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін, 44.Матарріта, 26.Каплієнко, 99.Гомес, 42.Пасіч, 24.Лучкевич, 34.Танчик, 18.Бабенко, 25.Когут, 31.Танковський, 11.Підлепенець.
Колос: 72.Фесюн, 29.Ємець, 15.Чорноморець, 44.Чоботенко, 35.Золотов, 14.Мілько (кап), 10.Оріховський, 17.Кравченко, 47.Мякушко, 8.Велетень, 22.Безбородько.
Запасні: 25.Волинець, 33.Маханьков, 24.Зозуля, 90.Богданов, 48.Криворучко, 39.Ільїн, 50.Болбат, 11.Ісаєнко, 23.Попов, 7.Лисенко.
Початок матчу о 14:00 за київським часом.