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Челсі готує трансфер лідера Інтера

Челсі націлився на чемпіона світу
Сьогодні 14:55 240 0
Челсі готує трансфер лідера Інтера
Фото - gettyimages
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Лаутаро Мартінес

Джерело - sport.ua.

Челсі націлився на аргентинського форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

"Сині" найближчим часом зроблять першу пропозицію італійській команді щодо купівлі 25-річного нападника.

Лаутаро є ключовим гравцем Інтера. Разом із "чорно-синіми" він пробився у фінал Ліги чемпіонів 2022/23. Також форвард виграв чемпіонат світу у Катарі у складі аргентинської збірної.

Цього сезону аргентинець провів 52 матчі у футболці Інтера у всіх турнірах, у яких відзначився 25 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, Лаутаро - найкращий гравець матчу-відповіді Інтер - Мілан.

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