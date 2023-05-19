Челсі готує трансфер лідера Інтера

Джерело - sport.ua.
Челсі націлився на аргентинського форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур.
"Сині" найближчим часом зроблять першу пропозицію італійській команді щодо купівлі 25-річного нападника.
Лаутаро є ключовим гравцем Інтера. Разом із "чорно-синіми" він пробився у фінал Ліги чемпіонів 2022/23. Також форвард виграв чемпіонат світу у Катарі у складі аргентинської збірної.
Цього сезону аргентинець провів 52 матчі у футболці Інтера у всіх турнірах, у яких відзначився 25 голами та 5 асистами.
Нагадаємо, Лаутаро - найкращий гравець матчу-відповіді Інтер - Мілан.