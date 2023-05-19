Челсі готує трансфер лідера Інтера

Челсі націлився на чемпіона світу

Челсі націлився на аргентинського форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

"Сині" найближчим часом зроблять першу пропозицію італійській команді щодо купівлі 25-річного нападника.

Лаутаро є ключовим гравцем Інтера. Разом із "чорно-синіми" він пробився у фінал Ліги чемпіонів 2022/23. Також форвард виграв чемпіонат світу у Катарі у складі аргентинської збірної.

Цього сезону аргентинець провів 52 матчі у футболці Інтера у всіх турнірах, у яких відзначився 25 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, Лаутаро - найкращий гравець матчу-відповіді Інтер - Мілан.