Італія буде представлена у всіх фіналах єврокубків

Джерело - Чемпіон.

Три клуби із Серії А зіграють у фінальних матчах усіх трьох єврокубків сезону 2022/23.

У матчі за трофей Ліги чемпіонів гратиме Інтер. "Нерадзуррі" зіграють проти англійського Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться 10 червня у Стамбулі

У фіналі Ліги Європи Італія буде представлена Ромою. Підопічні Жозе Моурінью зустрінуться з іспанською Севільєю. Гра пройде 31 травня у Будапешті.

У фінальній грі Ліги конференцій участь візьме Фіорентина. 7 червня у Празі "фіалкам" протистоятиме Вест Гем.

Три італійські клуби вперше з сезону 1997/98 гратимуть у фіналах єврокубків. Тоді Інтер зустрічався з Лаціо у фіналі Кубка УЄФА, а Ювентус зіграв з мадридським Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.