Зоммер та Гнабрі можуть пропустити матч Баварії з Лейпцигом

Джерело - Sky Sports.
Участь двох футболістів Баварії у матчі з Лейпцигом у 33-му турі Бундесліги перебуває під питанням.
Про це повідомляє Sky Sport.
Воротар Ян Зоммер пропустив два тренування команди через проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Але в клубі сподіваються, що він буде готуватися до матчу разом з командою 19 травня.
Вінгер Серж Гнабрі не тренувався в загальній групі, його навантаження контролюють. Поки що невідомо, чи буде він готовий до гри з Лейпцигом.
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