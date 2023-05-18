Зоммер та Гнабрі можуть пропустити матч Баварії з Лейпцигом

Зоммер пропустив два тренування команди

Джерело - Sky Sports.

Участь двох футболістів Баварії у матчі з Лейпцигом у 33-му турі Бундесліги перебуває під питанням.

Про це повідомляє Sky Sport.

Воротар Ян Зоммер пропустив два тренування команди через проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Але в клубі сподіваються, що він буде готуватися до матчу разом з командою 19 травня.

Вінгер Серж Гнабрі не тренувався в загальній групі, його навантаження контролюють. Поки що невідомо, чи буде він готовий до гри з Лейпцигом.

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