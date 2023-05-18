Головне
Рома пройшла Баєр на шляху до фіналу: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 120
Вест Гем переграв АЗ Алкмар: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:54 110
Збірна Німеччини переграла Данію, Швеція розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:00 686
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:53 35255
Надаль - про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло
Вчора 17:25 340
Ломаченко на питання про війну почав розповідати про бога
Вчора 15:18 848
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал
Вчора 08:25 1632
Ребров підписав контракт зі збірною України
Вчора 08:08 4618
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 00:31 3860
Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів
17.05.2023 23:51 1744
Прямі трансляції

Зоммер та Гнабрі можуть пропустити матч Баварії з Лейпцигом

Зоммер пропустив два тренування команди
Вчора 22:01 200 0
Зоммер та Гнабрі можуть пропустити матч Баварії з Лейпцигом
Фото: Getty Images
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен

Джерело - Sky Sports.

Участь двох футболістів Баварії у матчі з Лейпцигом у 33-му турі Бундесліги перебуває під питанням.

Про це повідомляє Sky Sport.

Воротар Ян Зоммер пропустив два тренування команди через проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Але в клубі сподіваються, що він буде готуватися до матчу разом з командою 19 травня.

Вінгер Серж Гнабрі не тренувався в загальній групі, його навантаження контролюють. Поки що невідомо, чи буде він готовий до гри з Лейпцигом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті 1502
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал 1632
Ломаченко: Я просто старався захистити мою сім’ю та нашу країну Ломаченко: Я просто старався захистити мою сім’ю та нашу країну 1689 1
Ребров підписав контракт зі збірною України Ребров підписав контракт зі збірною України 4618
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 35255
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3860
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10612
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25496
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42957
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34635 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26197
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35782 1