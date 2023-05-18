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Клопп пропустить матч з Астон Віллою через дискваліфікацію

Фахівець не зможе бути присутнім у технічній зоні під час матчу
Сьогодні 19:27 163 0
Клопп пропустить матч з Астон Віллою через дискваліфікацію
Фото: Getty Images
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп отримав одноматчеву дискваліфікацію за слова про арбітра Пола Тірні.

Про це повідомляє Sky Sports.

Фахівець не зможе бути присутнім у технічній зоні під час матчу з Астон Віллою у 37-му турі АПЛ, який відбудеться 20 травня. 

Також його дискваліфікували на один матч умовно, якщо порушення повториться до кінця сезону 2023/24. Клопп повинен заплатити 75 тисяч фунтів штрафу.

Юргена покарали за слова на адресу Тірні після перемоги над Тоттенгемом (4:3) 30 квітня.

Нагадаємо, названо найкращого тренера XXI століття.

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