Клопп пропустить матч з Астон Віллою через дискваліфікацію

Фахівець не зможе бути присутнім у технічній зоні під час матчу

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп отримав одноматчеву дискваліфікацію за слова про арбітра Пола Тірні.

Про це повідомляє Sky Sports.

Фахівець не зможе бути присутнім у технічній зоні під час матчу з Астон Віллою у 37-му турі АПЛ, який відбудеться 20 травня.

Також його дискваліфікували на один матч умовно, якщо порушення повториться до кінця сезону 2023/24. Клопп повинен заплатити 75 тисяч фунтів штрафу.

Юргена покарали за слова на адресу Тірні після перемоги над Тоттенгемом (4:3) 30 квітня.

Нагадаємо, названо найкращого тренера XXI століття.

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