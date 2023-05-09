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Названо найкращого тренера XXI століття

До п'ятірки потрапили Клопп та Зідан
Сьогодні 21:11 190 0
Названо найкращого тренера XXI століття
#Жузеп Гвардіола

Джерело - goal.com.

У рейтингу топ-10 найкращих футбольних тренерів у XXI столітті перше місце посів діючий наставник англійського клубу Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. 

Про це повідомляє Goal.

На другому рядку розташувався легендарний Сер Алекс Фергюсон. Трійку замкнув коуч Реала Карло Анчелотті.

4-те місце залишилося за тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом, а на п'ятому розташувався Зінедін Зідан, який взяв з мадридським Реалом 3 Ліги чемпіонів.

Цікаво, що Особливий, а точніше Жозе Моурінью, зайняв лише 6-ту позицію в цьому рейтингу.

Топ-10 тренерів у XXI столітті:

  1. Пеп Гвардіола;
  2. Сер Алекс Фергюсон;
  3. Карло Анчелотті;
  4. Юрген Клопп;
  5. Зінедін Зідан;
  6. Жозе Моуріньйо;
  7. Дієго Сімеоне;
  8. Вісенте дель Боске;
  9. Луїс Енріке;
  10. Антоніо Конте.
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