Верес продає квитки на матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Верес в рамках 27-го туру УПЛ прийматиме Шахтар.
Рівняни цю зустріч мали проводити на виїзді, але раніше домовились з "гірниками", аби поміняти місцями свої гостьові та домашні матчі. у зв'язку із чим Верес вирішив запросити на стадіон eболівальників і відкрив продаж квитків на поєдинок
Однак, зважаючи на те, що офіційно перебувати на трибунах під час ігор УПЛ не можна, рівняни замаскували це під флеш-моб на підтримку ЗСУ. Вартість квитків – 200 грн. Флеш-моб відбудеться на трибунах стадіону 19 травня і розпочнеться о 17:00, як і сам поєдинок.
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Раніше КДК оштрафував Шахтар та Верес за присутність вболівальників.
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