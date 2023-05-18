Верес продає квитки на матч з Шахтарем

Верес запустив продаж квитків на матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.

Верес в рамках 27-го туру УПЛ прийматиме Шахтар.

Рівняни цю зустріч мали проводити на виїзді, але раніше домовились з "гірниками", аби поміняти місцями свої гостьові та домашні матчі. у зв'язку із чим Верес вирішив запросити на стадіон eболівальників і відкрив продаж квитків на поєдинок

Однак, зважаючи на те, що офіційно перебувати на трибунах під час ігор УПЛ не можна, рівняни замаскували це під флеш-моб на підтримку ЗСУ. Вартість квитків – 200 грн. Флеш-моб відбудеться на трибунах стадіону 19 травня і розпочнеться о 17:00, як і сам поєдинок.

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Раніше КДК оштрафував Шахтар та Верес за присутність вболівальників.

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