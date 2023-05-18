Голкіпер Вереса вибув на шість місяців

У середу футболісту провели операцію

Голкіпер рівненського Вереса Вадим Ющишин пропустить залишок сезону через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст отримав ушкодження на тренуванні перед матчем з Колосом. У нього діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки. У середу, 17 травня, голкіпера переніс операцію. Термін відновлення - 4-6 місяців.

"Все добре. У перші години після операції ще трохи відходив від наркозу, зараз почуваюся добре. Завтра мене виписують з клініки. Настрій - повернутись сильнішим", - розповів Вадим Ющишин.

Нагадаємо, у чемпіонаті УПЛ за Верес Вадим Ющишин дебютував у матчі з Минаєм і загалом у нинішньому сезоні зіграв у трьох матчах.

Раніше КДК оштрафував Шахтар та Верес за присутність вболівальників.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!