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Голкіпер Вереса вибув на шість місяців

У середу футболісту провели операцію
Сьогодні 14:39 182 0
Голкіпер Вереса вибув на шість місяців
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Вадим Ющишин

Джерело - nkveres.com.

Голкіпер рівненського Вереса Вадим Ющишин пропустить залишок сезону через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст отримав ушкодження на тренуванні перед матчем з Колосом. У нього діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки. У середу, 17 травня, голкіпера переніс операцію. Термін відновлення - 4-6 місяців.

"Все добре. У перші години після операції ще трохи відходив від наркозу, зараз почуваюся добре. Завтра мене виписують з клініки. Настрій - повернутись сильнішим", - розповів Вадим Ющишин.

Нагадаємо, у чемпіонаті УПЛ за Верес Вадим Ющишин дебютував у матчі з Минаєм і загалом у нинішньому сезоні зіграв у трьох матчах.

Раніше КДК оштрафував Шахтар та Верес за присутність вболівальників.

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