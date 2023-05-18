VAR працюватиме на трьох матчах туру УПЛ

Система VAR працюватиме на трьох матчах туру

Джерело - УАФ.

УАФ опублікувала список арбітрів на матчі наступного 27-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

VAR використовуватиметься на матчах Дніпро-1 – Колос та Шахтар – Верес, які відбудуться 19 травня, а також на поєдинку аутсайдерів Металіст 1925 - Металіст.

19 травня

Дніпро-1 – Колос. Головний суддя Іванов.

Ворскла – Кривбас. Головний суддя Шандор.

Шахтар - Верес. Головний арбітр Деревінський.

20 травня

Чорноморець – Минай. Головний суддя Абдула.

Зоря - Інгулець. Головний арбітр Омельченко.

Олександрія – Динамо. Головний арбітр Кривушкін.

21 травня

Металіст 1925 – Металіст. Головний арбітр Монзуль.

Рух – Львів. Головний арбітр Козиряцький.

Раніше повідомлялося, що Верес обладнає спеціальну кімнату для VAR.