VAR працюватиме на трьох матчах туру УПЛ

Джерело - УАФ.
УАФ опублікувала список арбітрів на матчі наступного 27-го туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба організації.
VAR використовуватиметься на матчах Дніпро-1 – Колос та Шахтар – Верес, які відбудуться 19 травня, а також на поєдинку аутсайдерів Металіст 1925 - Металіст.
19 травня
Дніпро-1 – Колос. Головний суддя Іванов.
Ворскла – Кривбас. Головний суддя Шандор.
Шахтар - Верес. Головний арбітр Деревінський.
20 травня
Чорноморець – Минай. Головний суддя Абдула.
Зоря - Інгулець. Головний арбітр Омельченко.
Олександрія – Динамо. Головний арбітр Кривушкін.
21 травня
Металіст 1925 – Металіст. Головний арбітр Монзуль.
Рух – Львів. Головний арбітр Козиряцький.
Раніше повідомлялося, що Верес обладнає спеціальну кімнату для VAR.