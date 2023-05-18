Головне
Ребров підписав контракт зі збірною України
Сьогодні 08:08 2958
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал
Сьогодні 08:25 1221
Збірна Швеції зіграє з Угорщиною, Чехія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня
Сьогодні 07:20 543
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:31 3326
Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1490
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:12 31962
Збірна Канади розібралася з Казахстаном, Фінляндія перемогла Францію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:48 1151
Довбик: Інтерес від Марселя став більш інтенсивним
Вчора 22:22 834
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Вчора 14:58 55367 8
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Вчора 14:53 1264
Прямі трансляції

Модрич: Анчелотті має залишитися

Лука Модрич прокоментував поразку від Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:54 252 0
Модрич: Анчелотті має залишитися
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Лука Модрич

Джерело - tribuna.com.

Попри поразку від Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів головний тренер Реала Карло Анчелотті повинний продовжити працювати у клубі.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Лука Модрич.

"Тренер заслуговує залишитися, у цьому я не сумніваюся. Після повернення до Реалу він виграв усі турніри. Минулий сезон був приголомшливим. Цього сезону до ЧС-2022 ми дуже добре йшли у Ла-Лізі, але потім почалися небажані й несподівані поразки.

Такий футбол. Але я думаю, що в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів ми виступали дуже добре до сьогоднішнього дня. Ось чому я не сумніваюся в тому, що тренер має залишитися. Він заслужив це виконаною роботою і своїми досягненнями, тим, що він дає цій команді завдяки своєму досвіду. Не потрібно драматизувати сьогоднішню поразку", - сказав Модрич.

Нагадаємо, керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров підписав контракт зі збірною України Ребров підписав контракт зі збірною України 2958
Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька 2190
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3326
Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі 2093
Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео 2861
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 31962
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26183
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20079
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 81481 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4740
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14321
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76123 2