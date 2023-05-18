Модрич: Анчелотті має залишитися

Попри поразку від Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів головний тренер Реала Карло Анчелотті повинний продовжити працювати у клубі.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Лука Модрич.

"Тренер заслуговує залишитися, у цьому я не сумніваюся. Після повернення до Реалу він виграв усі турніри. Минулий сезон був приголомшливим. Цього сезону до ЧС-2022 ми дуже добре йшли у Ла-Лізі, але потім почалися небажані й несподівані поразки.

Такий футбол. Але я думаю, що в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів ми виступали дуже добре до сьогоднішнього дня. Ось чому я не сумніваюся в тому, що тренер має залишитися. Він заслужив це виконаною роботою і своїми досягненнями, тим, що він дає цій команді завдяки своєму досвіду. Не потрібно драматизувати сьогоднішню поразку", - сказав Модрич.