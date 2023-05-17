Алемані передумав покидати Барселону

Фахівець хоче залишитися в іспанському клубі

Директор Барселони з футболу Матеу Алемані вирішив залишитися в клубі.

Про це повідомляє Relevo з посиланням на EFE.

Каталонці вже офіційно оголосили про відхід Алемані цього літа. Наступним місцем роботи фахівця повинна була стати Астон Вілла, яка запропонувала 60-річному іспанцю значну суму грошей.

Проте Алемані передумав та провів зустріч з президентом Жоаном Лапортою. Матеу заявив, що вважає спортивний проєкт команди своїм власним, тому й запропонував залишитися на посаді. При цьому зарплата його лишиться на тому ж рівні.

Раніше повідомлялося, що Деку стане новим спортивним директором Барселони.

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