Катарський шейх запропонував 7 млрд доларів за Манчестер Юнайтед

Катарський шейх Джасім бін Хамад Аль Тані зробив нову, покращену заявку щодо купівлі Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова пропозиція передбачає викуп 100% акцій клубу АПЛ, погасить усі його борги та включає окремий фонд, спрямований виключно на клуб та спільноту.

Відзначається, що нова пропозиція значно перевершує початкову.

