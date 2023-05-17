Головне
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:49 2532
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 14:58 48726 7
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 14:53 743
Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу
Сьогодні 14:40 203
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:22 4188 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 08:30 8583
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Сьогодні 08:25 1267 1
Збірна США зіграє з Австрією, Фінляндія - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня
Сьогодні 07:10 803
Інтер - Мілан: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 1897
Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1150
Прямі трансляції

Катарський шейх запропонував 7 млрд доларів за Манчестер Юнайтед

Нова пропозиція передбачає викуп 100% акцій клубу АПЛ
Сьогодні 14:25 402 0
Катарський шейх запропонував 7 млрд доларів за Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Катарський шейх Джасім бін Хамад Аль Тані зробив нову, покращену заявку щодо купівлі Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова пропозиція передбачає викуп 100% акцій клубу АПЛ, погасить усі його борги та включає окремий фонд, спрямований виключно на клуб та спільноту.

Відзначається, що нова пропозиція значно перевершує початкову.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 8583
"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО "Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО 6505
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 4188 1
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 8122 4
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 25870
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 48726 7
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4176
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207712
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11860 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18274
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35722
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55675