Інтер - Мілан: тренери визначилися зі стартовими складами команд

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Мілан зіграє проти своїх сусідів по місту, Інтера, в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Інтер: Онана - Дарміан, Ачербі, Бастоні - Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко - Джеко, Лаутаро.

Запасні: Хандановіч, Кордац, Гальярдіні, де Врей, Гозенс, Корреа, Лукаку, Белланова, Асллані, Д'Амброзіо, Станковіч, Брозовіч.

Мілан: Меньян - Калабрія, Чау, Томорі, Тео - Круніч, Тоналі - Мессіас, Діас, Леау - Жиру.

Запасні: Міранте, Нава, Балло-Туре, Ребіч, Калюлю, К'яер, Флоренці, Оріджі, Побега, Габбіа, Салемакерс, Де Кетеларе.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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