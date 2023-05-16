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УПЛ назвала найкращого тренеря квітня

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УПЛ назвала найкращого тренеря квітня
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Патрік ван Леувен

Джерело - УПЛ.

Головного тренера Зорі Патріка ван Леувена визнали найкращим тренером квітня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ван Леувен набрав 24% голосів, випередивши на 1% головного тренера СК Дніпро-1 Олександра Кучера. також на нагороду претендували Олександр Кучер (СК Дніпро-1), Роман Григорчук (Чорноморець) та Ігор Йовичевич (Шахтар).

У квітні Зоря здобула 4 перемоги у 5 матчах із загальною різницею м'ячів 6-2.

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