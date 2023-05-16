УПЛ назвала найкращого тренеря квітня

Став відомий найкращий тренер місяця

Джерело - УПЛ.

Головного тренера Зорі Патріка ван Леувена визнали найкращим тренером квітня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ван Леувен набрав 24% голосів, випередивши на 1% головного тренера СК Дніпро-1 Олександра Кучера. також на нагороду претендували Олександр Кучер (СК Дніпро-1), Роман Григорчук (Чорноморець) та Ігор Йовичевич (Шахтар).

У квітні Зоря здобула 4 перемоги у 5 матчах із загальною різницею м'ячів 6-2.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!