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Інтер, Мілан та Рома зацікавлені у трансфері Рішарлісона

Нападник Тоттенгема зацікавив клуби Серії А
Сьогодні 13:55 351 0
Інтер, Мілан та Рома зацікавлені у трансфері Рішарлісона
#Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Рішарлісон

Джерело - tribuna.com.

Нападник Тоттенгема Рішарлісон потрапив у сферу інтересів трьох клубів Серії А.

Про це повідомляє Il Romanista.

Бразильський форвард, якого придбали влітку минулого року за 60 мільйонів євро, не виправдав очікувань, тож Тоттенгем розглядає можливість продажу або оренди гравця.

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У підписанні Рішарлісона зацікавлені Рома, Інтер та Мілан. Римляни розглядають його як потенційну заміну на позицію центрального нападника в разі продажу Теммі Абрагама.

Цього сезону Рішарлісон забив лише один гол в АПЛ і два - у Лізі чемпіонів.

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