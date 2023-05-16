Неймар влітку може змінити клуб

Агент Неймара Піні Захаві наполегливо працює над переходом свого клієнта у Челсі цього літа.

Про це повідомляє PSG Talk з посиланням на France Bleu Paris.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що ПСЖ попросив агентів знайти новий клуб для бразильця. Серед потенційних варіантів продовження кар’єри Неймара також фігурують Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Сам гравець хотів би спробувати свої сили в АПЛ.

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